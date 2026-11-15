Delcy Rodríguez se reunió en Doha con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo este domingo 15 de noviembre un encuentro con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en Doha, según informó la Agencia de Noticias de Qatar (QNA).

Durante la sesión se revisaron las acciones para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones en diversos ámbitos estratégicos, además de discutir varios temas regionales e internacionales de interés mutuo.

Tras el encuentro, la mandataria agradeció al emir por haberla recibido en Doha. “Sostuve un cordial y fructífero encuentro con el Emir del Estado de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, para ampliar la cooperación económica, promover inversiones y fortalecer la coordinación en asuntos de interés común”, escribió en sus redes sociales. “Agradezco a Su Alteza su cálido recibimiento y disposición a estrechar nuestros lazos de amistad y cooperación, por el bienestar de nuestros pueblos, la paz y la seguridad internacional”, agregó.

El emir también se pronunció tras la reunión. En una publicación en su cuenta oficial en X, difundida por la Agencia de Noticias de Qatar (QNA), señaló que sostuvo conversaciones productivas con la presidenta de la República, en las que exploraron oportunidades para impulsar la cooperación bilateral, en particular en el ámbito económico y de inversión, así como la importancia de mantener la consulta y la coordinación en asuntos de interés común en apoyo a la seguridad y la estabilidad internacionales.

Antes del encuentro, la mandataria dirigió en Doha una reunión de trabajo con su equipo de gobierno como actividad preparatoria, según informó este domingo el ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, en su cuenta de Instagram.

En la reunión preparatoria estuvieron presentes el embajador de Venezuela ante Qatar, Carlos Mata Figueroa, y otros integrantes del equipo de gobierno, entre ellos el canciller de la República, Oliver Blanco; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela.

El objetivo del encuentro preparatorio fue consolidar los ejes de cooperación estratégica y evaluar los temas de interés que se abordarían como parte de la agenda internacional que mantiene la jefa de Estado.

Una visita que viene de Türkiye

Rodríguez arribó el sábado a Doha, a las 6:52 de la tarde, hora local (11:52 de la mañana en Caracas), proveniente de Türkiye, donde participó en la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención en el contexto de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).

A su llegada fue recibida por autoridades del gobierno catarí, entre ellas el ministro de Estado para Asuntos Energéticos, Saad bin Sherida Al Kaabi; el embajador de Qatar en Venezuela, Salman bin Nabit Al Khulaifi, y el embajador venezolano en Qatar, Carlos José Mata Figueroa, según la Agencia de Noticias de Qatar (QNA).

“Feliz de estar acá en estos países amigos, donde estaremos cumpliendo una agenda importante de relacionamiento bilateral, de cómo reforzar nuestro mecanismo de cooperación, de amistad, y estamos en un país al que consideramos un país hermano”, manifestó a su llegada.

Según el video de la llegada difundido por el ministro Pérez Pirela, la mandataria viajó acompañada, entre otros, por el canciller Oliver Blanco y las ministras de Hidrocarburos y de Turismo, Paula Henao y Daniella Cabello.

“Arribamos a Doha para profundizar nuestros lazos de amistad, ampliar la cooperación estratégica y promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo en beneficio de ambos pueblos”, escribió Rodríguez en su cuenta de Instagram.

La visita a Doha da continuidad al encuentro que la jefa de Estado sostuvo el viernes en Türkiye con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en el que revisaron el mapa de cooperación estratégica y los proyectos conjuntos en materia energética, gasífera, comercial, agrícola, turística y de inversión. El encuentro reafirma 53 años de relaciones diplomáticas bilaterales, establecidas formalmente en 1973.

“Trasmití mis saludos al emir Tamim bin Hamad Al Thani y mi reconocimiento a su liderazgo. Seguimos afianzando nuestras relaciones diplomáticas con una voluntad firme de desarrollo, crecimiento y bienestar para nuestros pueblos”, señaló Rodríguez en sus canales oficiales tras esa reunión.

El canciller Blanco también se reunió con el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, encuentro en el que ambos celebraron el inicio de los vuelos directos entre Caracas y Doha.

La ruta de Qatar Airways entre Doha, Bogotá y Caracas comenzó a operar el pasado 4 de noviembre, con dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos, en aeronaves Boeing 777-200LR. Según el Ministerio de Comunicación e Información, la agenda de trabajo en Doha contempla encuentros institucionales orientados a dinamizar el intercambio comercial, energético y económico.