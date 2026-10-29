Delcy Rodríguez: solo quien conoce el Estado a profundidad puede impulsar la reforma

La presidenta Delcy Rodríguez afirmó con firmeza que solo quien conoce el Estado a profundidad puede impulsar un proceso de reforma real y efectivo, destacando que para ello se requiere la capacidad y amplia trayectoria desde adentro para liderar la transformación que el país demanda sin caer en vacíos institucionales.

Durante su mensaje a la nación, la Jefa de Estado aseguró que quienes están fuera del poder tienen derecho a pedir las reformas que el Ejecutivo ha venido impulsando; sin embargo, advirtió que “firmar una reforma, mover una institución, sentar en la misma mesa quienes durante años no se sentaron ni hablaron, eso solo lo puede hacer quien conoce el Estado a profundidad”.

En ese sentido, la jefa de Estado fundamentó su postura en la experiencia acumulada al asumir varias responsabilidades dentro de tren ejecutivo: “He sido ministra en distintas áreas, canciller, vicepresidenta ejecutiva y hoy soy presidenta encargada. Sé de qué les hablo”, dejando claro que la conducción de estos cambios requiere un conocimiento práctico del aparato gubernamental.

La Presidenta de la República enfatizó que ser partícipe del sistema que hoy se transforma no es algo que oculte, sino que pasa a ser una fortaleza que permite impulsar los cambios necesarios mediante acciones concretas y verificables. “Vengo del sistema que estamos transformando y cambiando, no lo escondo. Esa procedencia la convierto en una fortaleza para impulsar los cambios que Venezuela necesita. Y la medida de eso no son mis palabras, son acciones concretas y verificables. Les confieso que las decisiones que hemos tomado y las que debemos tomar no son fáciles.”- recalcó.

Indicó, además, que una transformación de esta magnitud, de no ser conducida por alguien con capacidad real de ejecución, se queda en un simple papel, y aseguró que “Venezuela ya ha tenido demasiados papeles”.

En este sentido, insistió en afirmar que Venezuela no va a saltar al vacío, sino que empleará las leyes y las instituciones existentes para mejorarlas.

Finalmente, la presidenta Delcy Rodríguez afirmó que “para algunos esto es ceder demasiado y para otros es avanzar demasiado poco. Entre estas dos tensiones se gobierna y hemos escogido un camino que con paso firme llegue a buen puerto”.