La reunión con el presidente chileno forma parte la agenda de trabajo de la mandataria venezolana en Nueva York, EEUU, en el contexto del 81.° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Foto Prensa Presidencial
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Política

Delcy Rodríguez sostuvo encuentro con José Antonio Kast en Nueva York

Los mandatarios intercambiaron visiones sobre la agenda regional y el desarrollo de las relaciones bilaterales

María Eugenia Rodríguez
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La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo este miércoles un encuentro con su par de Chile, José Antonio Kast, en la ciudad estadounidense de Nueva York, al margen del 81.° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La reunión entre las autoridades se llevó a cabo en la sede del organismo multilateral, refiere una nota de Prensa Presidencial.

Ambos mandatarios intercambiaron visiones sobre la agenda regional, el desarrollo de las relaciones bilaterales y temas de interés para las dos naciones.

Esta reunión forma parte de la agenda de trabajo de la jefa de Estado en Nueva York, orientada a consolidar los lazos diplomáticos y el diálogo con diversos líderes globales.

En esta misma jornada, Rodríguez dialogó con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, reafirmando «los vínculos históricos de amistad y cooperación que unen a Venezuela y Trinidad y Tobago». Además, ambas autoridades resaltaron la importancia de consolidar la agenda conjunta bajo los principios de soberanía y respeto mutuo.

Asimismo, conversó con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, con el objetivo de relanzar los canales de diálogo diplomático y explorar nuevas vías de cooperación económica y energética.

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