Delcy Rodríguez sostuvo encuentro con José Antonio Kast en Nueva York

La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo este miércoles un encuentro con su par de Chile, José Antonio Kast, en la ciudad estadounidense de Nueva York, al margen del 81.° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La reunión entre las autoridades se llevó a cabo en la sede del organismo multilateral, refiere una nota de Prensa Presidencial.

Ambos mandatarios intercambiaron visiones sobre la agenda regional, el desarrollo de las relaciones bilaterales y temas de interés para las dos naciones.

Esta reunión forma parte de la agenda de trabajo de la jefa de Estado en Nueva York, orientada a consolidar los lazos diplomáticos y el diálogo con diversos líderes globales.

En esta misma jornada, Rodríguez dialogó con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, reafirmando «los vínculos históricos de amistad y cooperación que unen a Venezuela y Trinidad y Tobago». Además, ambas autoridades resaltaron la importancia de consolidar la agenda conjunta bajo los principios de soberanía y respeto mutuo.

Asimismo, conversó con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, con el objetivo de relanzar los canales de diálogo diplomático y explorar nuevas vías de cooperación económica y energética.