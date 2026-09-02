Delcy Rodríguez sostuvo reunión estratégica con el alto mando militar

La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo este martes una reunión estratégica con el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para abordar diversos temas de interés nacional.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, en Caracas, y la agenda incluyó aspectos relativos al plan de ahorro energético.

Además, sobre las incidencias de las fuertes precipitaciones consecuencia de fenómenos meteorológicos como el Súper Niño, refiere una nota de Prensa Presidencial.

También se destacó el apresto operacional que mantiene la Fanb, institución militar que manifestó su respaldo al acuerdo de cooperación energética suscrito recientemente entre Venezuela y Estados Unidos.

El ministro para la Defensa, Gustavo González López, afirmó que este convenio representa un paso decisivo para impulsar la economía del país a través del dinamismo productivo e industrial.