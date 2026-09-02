El encuentro se realizó en el Palacio de Miraflores, donde la presidenta Delcy Rodríguez y el alto mando militar abordaron el apresto operacional que mantiene la Fanb. Foto Prensa Presidencial
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Delcy Rodríguez sostuvo reunión estratégica con el alto mando militar

Las autoridades conversaron sobre aspectos del plan de ahorro energético e incidencias de las fuertes precipitaciones en el país

María Eugenia Rodríguez

La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo este martes una reunión estratégica con el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para abordar diversos temas de interés nacional.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, en Caracas, y la agenda incluyó aspectos relativos al plan de ahorro energético.

Además, sobre las incidencias de las fuertes precipitaciones consecuencia de fenómenos meteorológicos como el Súper Niño, refiere una nota de Prensa Presidencial.

También se destacó el apresto operacional que mantiene la Fanb, institución militar que manifestó su respaldo al acuerdo de cooperación energética suscrito recientemente entre Venezuela y Estados Unidos.

El ministro para la Defensa, Gustavo González López, afirmó que este convenio representa un paso decisivo para impulsar la economía del país a través del dinamismo productivo e industrial.

FUENTEPrensa Presidencial

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