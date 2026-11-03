Delcy Rodríguez: vamos a un nuevo ciclo de las relaciones Portugal-Venezuela

La presidenta Delcy Rodríguez afirmó este martes el compromiso del Gobierno Nacional para avanzar hacia un nuevo ciclo de las relaciones Portugal-Venezuela, que fortalezca la cooperación comercial y bilateral.

«Vamos a un nuevo ciclo de las relaciones Portugal-Venezuela, de su cooperación económica», expresó la jefa de Estado durante su participación en el Foro Empresarial Portugal – Venezuela, que se desarrolla en Caracas.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, la Mandataria Nacional recalcó que este encuentro, que cuenta con la participación del ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, es el reflejo de los pueblos y el interés de una nación de comenzar este nuevo ciclo.

«Hoy lo que estamos reflejando es el interés en un nuevo ciclo y viendo la perspectiva de la economía venezolana de cómo ha transitado distintos momentos y hemos vivido momentos muy duros derivados del bloqueo económico y cómo esa década, que para nosotros ha sido década perdida para una generación, tuvo un mal impacto en las relaciones comerciales entre Venezuela y Portugal», afirmó la mandataria venezolana.

En este sentido, recordó que, tras el bloqueo económico impuesto contra Venezuela, las relaciones entre ambas naciones se vieron afectadas, no obstante, recalcó que, en estos momentos, Venezuela avanza hacia su recuperación.

«Hoy Venezuela lidera el crecimiento económico de América Latina, donde la proyección de la Cepal también nos va liderando el crecimiento para este año 2026, y nosotros queremos que ese crecimiento sea de la mano del sector empresarial de Portugal, de Europa, que participemos en un solo tránsito hacia la recuperación de nuestras relaciones, incluida las relaciones comerciales», enfatizó.

Durante su participación en el foro, la presidenta Delcy Rodríguez recalcó que en los últimos 12 meses, Venezuela refleja un crecimiento de un 23%, especialmente en el sector petrolero, así como señaló que la nación cuenta con un programa económico que permita el renacer de la Patria.

«Tenemos un programa económico muy claro que vamos a transitar de aquí al 2040 para hacer de Venezuela sus capacidades, sus potencialidades, acer de Venezuela una potencia, no solamente energética, yo digo una potencia económica diversificando todas sus capacidades», afirmó.

Al respecto, invitó a los empresarios de Portugal y las comunidades europeas que se encuentran en el país, a sumarse a esta recuperación del país.

«Yo les tiendo la mano como Presidenta Encargada, para que ese futuro lo construyamos juntos. Hay comunidades también europeas en Venezuela, españolas, italianas, que también se han hecho sentir en el latín del alma del pueblo venezolano y yo les pido que esas comunidades que hoy están acá, que creyeron en Venezuela, que se quedaron en Venezuela, que encontraron oportunidades en Venezuela, sigan marchando junto a nosotros», añadió.

Al darle la bienvenida a todos los asistentes, la presidenta Delcy Rodríguez señaló que los equipos se encunetran trabajando para participar en este proceso de recuperación.

«Yo los invito a que esas nuevas cualidades construyan el nuevo tiempo de Venezuela, construyan el nuevo renacer de Venezuela y lo hagamos inspirado (…) en esta alma que juntó a dos pueblos y esos dos pueblos se funcionaron como uno solo», agregó.

Agradecimiento a Portugal por su solidaridad

En la jornada, la presidenta Delcy Rodríguez agradeció a Portugal por su solidaridad con Venezuela tras el doblete sísmico del pasado mes de junio, al tiempo que recordó que Portugal fue uno de los países que decretó luto tras el hecho.

«Gracias Portugal por el apoyo que nos brindaron, por los rescatistas que llegaron, por la ayuda humanitaria que llegó a nuestra patria haciéndonos sentir nuevamente hermanos y hermanas», puntualizó.