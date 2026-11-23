Una delegación de alto nivel de Trinidad y Tobago arribó a Venezuela con el objetivo de consolidar la cooperación bilateral en materia energética, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial en Instagram.

La comitiva caribeña está encabezada por la secretaria permanente del Ministerio de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago, Karinsa Tulsie. A su llegada al país, los representantes fueron recibidos por la viceministra de Gas de Venezuela, Cindy Alejandra Rondón.

De acuerdo con el reporte publicado por la Cancillería venezolana, la agenda de trabajo se extenderá durante los próximos días e incluirá reuniones con integrantes de la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago (NGC). En estas mesas de trabajo revisarán el avance de los acuerdos previos suscritos en el área de hidrocarburos y gas, además de evaluar nuevas alianzas estratégicas entre ambas naciones.

«Durante los próximos días, junto a integrantes de la NGC, revisarán el avance de acuerdos previos en hidrocarburos y gas, además de evaluar nuevas alianzas estratégicas», indicó la publicación del Ministerio en su cuenta de Instagram.

Asimismo, destacó que «este encuentro reafirma nuestra voluntad de dinamizar proyectos conjuntos y fortalecer la integración regional», destacó el despacho diplomático en su publicación oficial.