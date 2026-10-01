Delegación venezolana participa en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano en España



Una delegación venezolana participa en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, un encuentro clave que reúne en Madrid, España, a legisladores de la región para debatir sobre desafíos comunes, desarrollo sostenible, la inteligencia artificial, la igualdad de género y el fortalecimiento de las relaciones interparlamentarias.

La representación venezolana está encabezada por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante y los parlamentarios Desirée Santos Amaral, Luis Augusto Romero, Roy Daza, Félix Freites, Yosneisy Paredes y Luis Emilio Rondón, acompañados por el embajador acreditado en España, Timoteo Zambrano, refiere una nota de prensa de Cancillería.



La presencia de los diputados en el debate internacional busca reforzar la vigencia, utilidad y eficacia de la diplomacia parlamentaria como herramienta de entendimiento y cooperación multilateral en el ámbito iberoamericano.



Durante la primera jornada del foro, la delegación venezolana reafirmó su compromiso con la integración regional y la cooperación política.

En el evento internacional, participan representantes legislativos de los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El XII Foro Parlamentario Iberoamericano culminará este viernes, 2 de octubre, y servirá como preparación para la XXX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre próximo en la capital española.



