La delegación venezolana de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios continuó su agenda de trabajo en Japón mediante una segunda reunión estratégica con profesoras de la Universidad de Tokio, orientada al intercambio de conocimientos sobre tecnologías de alerta temprana, mitigación de riesgos ante desastres socionaturales y modelos de reconstrucción resiliente.

Como parte de estas actividades, reseña en sus redes sociales, la representación venezolana, encabezada por el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, ing. Francisco Garcés, sostuvo un encuentro con las profesoras Akiko Okabe y Saori Imoto, de la Universidad de Tokio, en el marco del evento «Mitigación Integral de Riesgos ante Desastres Socionaturales, Tecnologías de Alerta y Modelos de Reconstrucción Resiliente».

Esta reunión se realizó como actividad previa al encuentro anual de Alliance for Disaster Re-Design, previsto para este sábado y domingo, que reúne iniciativas vinculadas con la reducción de riesgos y el fortalecimiento de capacidades frente a eventos naturales.

Por otra parte, la delegación visitó la Institución de Reducción de Desastres y Renovación Humana en Memoria del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, conocida como Museo Conmemorativo del Terremoto de Kobe, un espacio dedicado a preservar la memoria histórica del sismo ocurrido en 1995 y transmitir las experiencias derivadas de esta tragedia.

Durante el recorrido, la delegación conoció los protocolos implementados por Japón en materia de prevención, mitigación de riesgos, atención de emergencias y reconstrucción urbana, así como las estrategias desarrolladas para fortalecer la cultura de protección ciudadana y resiliencia ante desastres naturales.