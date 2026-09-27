Desarrollan jornada de vocerías en consejos comunales de Caracas

La alcaldesa del Municipio Libertador, Almiranta en jefa Carmen Meléndez, acompañó este domingo una jornada de elección de vocerías en el consejo comunal Los Cujicitos, perteneciente a la comuna María Matilde Liendo «La Tita» en la parroquia San José.

«Este fin de semana se ha desarrollado una gran jornada de renovación de vocerías de los consejos comunales en Caracas, y este domingo están previstos más de 80 procesos, para un total de 160», expresó Meléndez en sus redes sociales.

La alcaldesa de Caracas enfatizó que el recorrido permitió mantener un contacto directo con los vecinos para abordar aspectos vinculados al bienestar social y la eficiencia de los servicios públicos.

«Un tiempo también para compartir y conversar con las familias, y ofrecerles un mensaje de esperanza, así como de prevención acerca del uso consciente de la energía eléctrica», puntualizó.

Esta renovación de estructuras populares se efectúa en el marco de la agenda organizativa con miras al próximo evento comicial de carácter nacional.

«Nos preparamos así para la Segunda Consulta Popular Nacional 2026, que se celebrará el domingo 18 de octubre», afirmó.

Cabe recordar que la presidenta Delcy Rodríguez convocó la celebración de esta jornada electoral para el domingo 18 de octubre. La participación estará abierta a todas las comunidades, sin distinción política, y se estima el protagonismo de cerca de 5.400 comunas y circuitos comunales.