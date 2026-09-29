Designan comisión especial para darle celeridad a la reforma de la Ley contra el Odio

Durante la sesión ordinaria de este martes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció los nombres de los integrantes de una comisión especial que deberá abocarse de inmediato «al trabajo de conformación y de redacción del proyecto de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia».

Tras la lectura de la misiva enviada por la presidenta Delcy Rodríguez —en la cual solicita la reforma de este instrumento legal para avanzar en «la despenalización de las conductas previstas en el mencionado instrumento normativo» y «favorecer el reencuentro y la convivencia democrática entre las venezolanas y los venezolanos»—, el presidente del Parlamento explicó que se trata de una iniciativa de la Presidencia de la República, facultad que está contemplada en la normativa vigente.

«La modificación será aprobada por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes y se discutirá según el procedimiento establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la formación de leyes orgánicas», refirió.

Asimismo, el titular del Legislativo afirmó que corresponde darle la mayor celeridad a la propuesta asumida por la presidenta Delcy Eloína Rodríguez y «cumplir con lo establecido en el artículo tercero de la Ley Constitucional que rige las leyes constituyentes o constitucionales».

Por ello, anunció la conformación de la Comisión Especial de Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Los parlamentarios designados para integrar esta comisión especial son:

Diputado Pedro Infante (presidente)

Diputado Jorge Arreaza

Diputada América Pérez

Diputada Carolina García Carreño

Diputado Willy Medina

Diputada Tania Díaz

Diputado Jehyson Guzmán

Diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra

Diputada Amelia Belisario

Diputado Luis Romero

Diputado Rubén Limas

Los integrantes deberán abocarse de inmediato al trabajo de redacción del proyecto de reforma. Igualmente, la Asamblea Nacional remitirá una comunicación al Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de cumplir con los extremos previstos en el artículo tercero de la referida Ley Constitucional.

Más temprano, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, solicitó este martes a la Asamblea Nacional (AN), trabajar en una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con el fin de avanzar hacia una nueva etapa de la convivencia ciudadana en el país.

«He solicitado a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y para corregir desviaciones en su aplicación», reza la carta remitida por la jefa de Estado al presidente de la Asamblea Nacional.

La mandataria manifestó en la carta que con el impulso de esta reforma, se busca «abrir nuevos espacios para el reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad en pleno respeto a la dignidad humana».