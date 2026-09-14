Presidenta Delcy Rodríguez en rueda de prensa/ Foto archivo de Prensa Presidencial
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Designan nuevas autoridades en áreas estratégicas

La Presidenta Delcy Rodríguez señaló que estas designaciones permitirán "fortalecer la proyección internacional, comercial y energética de Venezuela".

Ariadna Eljuri

La Presidenta Delcy Rodríguez anunció este lunes nuevas autoridades para fortalecer las áreas comerciales y energética.

En su cuenta en la red social Telegram, la Presidenta Delcy Rodríguez señaló que estas designaciones permitirán «fortalecer la proyección internacional, comercial y energética de Venezuela».

En este sentido, nombró a Andrea Gabriela Corao, como presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de la República Bolivariana de Venezuela (Venexporta), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. Corao ejercía el cargo como viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía.

De igual forma, la Mandataria Nacional designó a Carlos Amador Pérez como nuevo viceministro para el Caribe, en sustitución de Raúl Li Causi, mientras que Eduardo Antonio Ramírez, fue designado por viceministro para Asia y Oceanía.

Por su parte, Raúl LiCausi fue designado como embajador y jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea, y embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

En el Ministerio del Poder Popular para Hidrocarburos también realizó cambios, designando a Radamés Gómez Azuaje como nuevo viceministro de Geopolítica de los Hidrocarburos, en sustitución de Eduardo Ramírez.

«En esta etapa avanzamos con mayor articulación, presencia internacional y nuevas oportunidades para Venezuela», enfatizó la mandataria nacional.

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