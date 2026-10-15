Despliegan Operación República en la Región Capital de cara a la segunda Consulta Popular Nacional

Este jueves se realizó el despliegue de la Operación República previo a la segunda Consulta Popular Nacional del próximo 18 de octubre. Para este proceso se destinó un total de 23.230 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y de los organismos de seguridad ciudadana en los 1.918 centros de votación habilitados en la Región Capital.

Durante el inicio de las maniobras de resguardo, el comandante de la Redi Capital Número 8, M/G Carlos Aigster Villamizar, ratificó el compromiso del cuerpo castrense durante estos comicios.

«Estamos preparados y dispuestos al cumplimiento de la misión donde garantizaremos el sufragio de los habitantes de la comunidad, como máxima expresión de soberanía y democracia durante el ejercicio del voto libre», indicó el efectivo castrense durante una transmisión de VTV y aseguró la protección integral del electorado en 23 municipios y 88 parroquias de Caracas, Miranda y La Guaira.

Las acciones se desarrollan bajo las orientaciones del Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb) y en atención a las instrucciones de la presidenta y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Delcy Rodríguez.

Funciones de la Fanb en los comicios

En cumplimiento del marco establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) prestará apoyo técnico y logístico al Consejo Nacional Electoral (CNE) en su condición de ente rector, así como al Ministerio de Comunas.

Entre las responsabilidades asignadas a las tropas destaca el resguardo de la seguridad física de los votantes, la custodia permanente de los centros de votación y la garantía en el traslado y protección de los materiales e instrumentos tecnológicos requeridos para la jornada participativa.

«Estamos preparados y dispuestos al cumplimiento de la misión donde garantizaremos el sufragio de los habitantes de la comunidad, como máxima expresión de soberanía y democracia durante el ejercicio del voto libre», apuntó.

Más de 130.000 funcionarios desplegados para la consulta

En todo el territorio nacional serán desplegados más de 130.000 efectivos de la Fanb y de los diversos órganos de seguridad ciudadana en todo el país.

De acuerdo con el comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb), Rubén Darío Belzares, el Plan República velará por el ejercicio pleno de la democracia participativa.

«Mujeres y hombres uniformados, ustedes son el escudo de la democracia; su presencia en las calles asegura que la voz del país se exprese con absoluta libertad», aseveró.

Asimismo, destacó la unidad del pueblo, de los cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas, en un compromiso inquebrantable con la voluntad popular.