Destacan despliegue del Psuv con más de 140.000 actividades

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, resaltó este lunes el constante trabajo de calle y despliegue territorial que mantiene la organización política en todo el país.

Durante la rueda de prensa del partido, informó sobre el balance organizativo alcanzado en los últimos meses.

Asimismo, Cabello detalló que la estructura del partido se ha mantenido movilizada en los distintos niveles de atención a la población. «Tenemos reportadas 140.771 actividades, donde el Estado Trujillo es el estado que encabeza ese renglón con 17.576 actividades», enfatizó el primer vicepresidente del Partido.

Asimismo, subrayó que esta agenda permanente responde al método de trabajo, contacto directo y diálogo que mantiene el partido político junto a las bases y los consejos comunales en todo el territorio nacional, garantizando el seguimiento detallado de cada acción reportada por los equipos estadales, municipales y comunales.



Asimismo, Cabello hizo hincapié en la importancia de la política como una herramienta fundamental de entendimiento y participación popular en la coyuntura actual.



“La política es básicamente diálogo. Aquí se inició un gran diálogo nacional con la llegada del comandante Chávez a la presidencia de la República, que comenzó a darle primero voz y voto a todos los venezolanos y las venezolanas a cualquier nivel”, afirmó.