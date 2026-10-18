Destacan participación de la juventud venezolana en la Segunda Consulta Popular

El ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotartaro, destacó este domingo la participación de los jóvenes en la jornada de consulta popular, donde las comunidades elegirán sus proyectos destinados a atender sus necesidades y promover el desarrollo local.

Tras ejercer su derecho al voto, el ministro Lotartaro señaló que la juventud se desplegó en todo el país, para acompañar la jornada y promover la participación en las comunas.

«Hemos visto cómo se ha desplegado un equipo de juventud en todos los estados, un equipo unido, un equipo integrado, para llevar la mayor participación posible para esta consulta», expresó el ministro en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

El ministro indicó que jóvenes emprendedores, estudiantes y participantes de actividades culturales y deportivas se sumaron a la convocatoria para elegir iniciativas comunitarias.

Señaló que cada una de las Consultas Populares que se han desarrollado en el país, ha permitido desarrollar espacios de participación para los jóvenes en las comunas, donde se involucran en propuestas orientadas a mejorar las condiciones de sus comunidades.

En ese contexto, Lotartaro indicó que se encuentran en preparativos para la próxima consulta popular dirigida a la juventud, anunciada por la presidenta Delcy Rodríguez.

«Estamos engranando todos los equipos y estamos haciendo todo lo posible para que cuando llegue la oportunidad y se nos dé la fecha, estar preparados, como siempre está la juventud, siempre lista» manifestó.

Por su parte, la secretaria General de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Grecia Colmenares, invitó a los jóvenes mayores de 15 años a acudir a sus centros electorales para elegir entre los proyectos postulados en cada comuna o circuito comunal.

«Es una grandísima oportunidad que no podemos dejar pasar porque es por el bienestar de nuestra propia comunidad», señaló.

Describió la consulta como un espacio de encuentro para debatir y priorizar las necesidades de cada comunidad.

“Seguiremos apostando a la construcción colectiva del mapa de los sueños de la comunidad”, expresó Colmenares.