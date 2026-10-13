Diosdado Cabello destaca papel de los trabajadores en el diálogo de paz nacional

El secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, destacó este martes el papel de la clase trabajadora en la defensa de la paz y la estabilidad del país, durante la Marcha de los Trabajadores en Caracas.

En la jornada, la clase trabajadora consignó un documento de apoyo a las acciones emprendidas por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, en la mesa de diálogo, así como presentar planteamientos para fortalecer el sector.

Desde las inmediaciones de la Asamblea Nacional, Cabello señaló que el documento también contempla el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales que aún pesan sobre Venezuela.

Cabello también se refirió a la representación sindical y al papel de los dirigentes en la organización de los trabajadores, al establecer una diferencia entre quienes se identifican como líderes laborales y quienes mantienen contacto directo con sus sectores.

«Un auténtico líder de los trabajadores, vela por su gente, vela por sus trabajadores», afirmó Cabello al tiempo que resaltó la importancia de que los representantes laborales mantengan comunicación con obreros, pescadores, campesinos y otros sectores vinculados con el trabajo.

En este sentido, reconoció la participación de los trabajadores en las actividades políticas y sociales del país, y señaló que su organización se extiende por distintas regiones de Venezuela.

«Si algo es transversal en la Revolución Bolivariana, es la participación activa y protagónica de estos hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, en cualquier circunstancia», puntualizó.

Es por esta razón, que agradeció el esfuerzo de los sectores laborales en favor de la estabilidad nacional, elemento clave para garantizar la paz en la nación.

En su discurso, el secretario general del PSUV aseveró que Venezuela podrá superar las dificultades mediante el esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras, al tiempo que reivindicó la participación de este sector en el proyecto político bolivariano.

«Así como hoy Venezuela está renaciendo, Venezuela se va a levantar y será convertida en la potencia (…) gracias al esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras» expresó.

Cabello llamó a mantener la organización de los trabajadores en todo el territorio nacional.

“Nos sentimos en verdad orgullosos de la clase obrera que tiene Venezuela, nos sentimos orgullosos de la dirigencia de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela y sigamos por este camino, que es el camino de la Revolución Bolivariana, es el camino del comandante (Hugo) Chávez”, concluyó.

Momentos previos a llegar a la AN, Cabello exhortó a la unidad nacional para impulsar el desarrollo del país

«Este proceso de cambio nos necesita a todos y a todas, donde estén todos los venezolanos, no importa a qué se dedique, no importa su condición de trabajo, no importa su militancia política, lo que importa es la sumatoria para convertir a Venezuela en una gran potencia», puntualizó.

De igual forma, resaltó la presentación de la presidenta Delcy Rodríguez en el Foro Mundial de la Alimentación 2026, celebrado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma.

“Lleva la voz de Venezuela y de nuestro Pueblo”, aseveró.