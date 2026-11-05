Diosdado Cabello: extremistas andan contactando a viejas bandas para desestabilizar

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, denunció este miércoles que sectores extremistas de la oposición están contactando a miembros de viejas bandas delictivas para introducirlas en zonas de Caracas y «alborotar a la gente».

Durante la emisión 588 de su programa Con el Mazo Dando, informó que «aquí han tratado de introducir bandas» e indicó que tiene conocimiento de que este sector quiere ir nuevamente a la Cota 905 y La Vega para generar desestabilización.

«Esos que se llaman políticos de la oposición extremista quieren ir para La Vega y la Cota 905 a alborotar a la gente (…) Andan contactando a las viejas bandas», advirtió.

Añadió que saben de las reuniones que se están realizando, siendo uno de los involucrados Ovidio Poggioli, y afirmó que «nosotros sabemos en qué andan; después no digan nada».

Cabello aseveró que, pese a estas intenciones, quienes buscan la desestabilización «no van a poder» lograrlo y reafirmó que Venezuela va a vivir en paz y tranquilidad.

«Ellos se reúnen y tienen su plan. Gente que pasó por las Fuerzas Armadas y son repudiados, pero eso no les quita las ganas a ellos de echarle a perder las navidades al pueblo de Venezuela», agregó.

Reforma de la Ley contra el Odio

El secretario general también hizo referencia a la discusión de la reforma de la Ley contra el Odio que se realiza en la Asamblea Nacional.

«Ayer se discutió en la Asamblea la reforma de la Ley contra el Odio. Ellos (los extremistas) dicen que esa ley nació para castigar la disidencia al régimen. No, vale, ustedes son unos odiadores», dijo.

Añadió que este sector opositor no quiere que se castigue el odio, sino que buscan tener impunidad «para delitos de odio (…) El odio los alimenta, los llena, los nutre». «Nosotros vamos por un solo camino y ese es el camino de Chávez», enfatizó.

Tasa de homicidios más baja del mundo

Por otra parte, el también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz destacó los logros que se han alcanzado en materia de seguridad ante la reducción del delito.

«Ahorita pasamos el fin de semana, carnavales, Semana Santa y la tasa de homicidio en Venezuela es la más baja del mundo. Pueden decir lo que les dé la gana, estamos sujetos a la revisión que quiera de quien venga, y eso tiene que ver con mucha conciencia», aseguró.

Reafirmó el compromiso del Gobierno nacional y de los cuerpos policiales en el resguardo de la tranquilidad ciudadana, estando alertas ante cualquier intento de desestabilización.