Diosdado Cabello: «La Revolución Bolivariana siempre se ha defendido con la verdad»

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que»la Revolución Bolivariana siempre se ha defendido con la verdad», al resaltar el papel de la Mandataria Nacional como representante del país ante 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

«El país está dando la extraordinaria demostración ante el mundo, allá en la ONU y aquí en Venezuela, para escuchar, para presenciar la presentación de nuestra presidenta Delcy en la ONU», afirmó Diosdado Cabello al liderar la gran movilización en respaldo a la participación de Delcy Rodríguez ante la comunidad internacional.

El dirigente socialista sostuvo que las recientes acciones de la delegación venezolana contrastan con las versiones que se han difundido sobre el país por parte de la extrema derecha venezolana.

«Han habido una serie de especulaciones durante mucho tiempo. Los fabricantes de la mentira vuelven a chocar con la verdad», expresó.

Cabello aseguró que su intervención recoge el sentimiento de todos los venezolanos. “En la ONU está la presidenta Delcy Rodríguez como la voz de todos los venezolanos y creo que es la voz de los latinoamericanos, son los pueblos del mundo» manifestó.

En ese sentido, también se refirió a la movilización realizada en Venezuela y destacó la participación de los ciudadanos.

«Hoy tendrá su intervención este pueblo que tenía días que no marchaba, sale a marchar como siempre lo hace: con alegría, con determinación y en paz”, señaló.

Sobre la presencia de Delcy Rodríguez en Nueva York, Cabello rechazó los cuestionamientos a la visita y afirmó que no podrán ocultar, según sus palabras, los resultados de la agenda desarrollada por la mandataria venezolana.

«Por mucho pataleo que tengan, no hay nada que puedan hacer para tratar de tapar el éxito de la visita de la presidenta Delcy Rodríguez en Nueva York», afirmó al tiempo que manifestó que la jefa de Estado está «llevando la voz de Venezuela, luchando por la voz de los venezolanos sin distinción política. Es de orgullo».

El secretario general del PSUV vinculó la actuación internacional de la presidenta Delcy Rodríguez con el legado de Simón Bolívar y destacó el concepto de diplomacia de paz. “Ese camino de Simón Bolívar lo está presentando la presidenta Delcy Rodríguez a donde quiera que va. Es la diplomacia de paz, le suma la rebeldía”, concluyó.

El dirigente socialista resaltó la unidad nacional que siempre prevalece y manifestó su apoyo a la presidenta Delcy Rodríguez en las reuniones realizadas en Nueva York.

«Apoyamos totalmente todas las reuniones, diligencias, todas las etapas de la visita de la presidenta a los Estados Unidos, a reunirse con todos los jefes de Estado, porque Delcy va con la voz de los venezolanos, pero lleva también la voz de la mujer venezolana», aseveró.