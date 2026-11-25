El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, destacó la necesidad de erradicar todo tipo de agresión y criminalización en contra de las mujeres venezolanas, al tiempo que reafirmó el respaldo de la Revolución Bolivariana al liderazgo de las féminas en el país.

“Ahí están las mujeres organizadas para salir al frente ante cualquier situación. Aquí no hay color político de ningún tipo; no puede haber color político de ningún tipo, porque a una mujer no se le maltrata bajo ninguna figura”, precisó Cabello durante la concentración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la ciudad de Caracas.

El secretario de la tolda roja señaló que el “80 % de personas detenidas por microtráfico terminan siendo mujeres. La criminalización de la mujer tiene que acabarse y se está acabando. La mujer ha logrado tanto que estos casos nosotros tenemos que resolverlos rápidamente para que siga enalteciéndose el rol y el papel de la mujer venezolana”.

Asimismo, precisó que las mujeres deben mantener un alto nivel de organización que garantice la continuidad de los procesos revolucionarios.

“Las mujeres son intocables, no pueden ser agredidas. ¿Quién le va a decir ahora a la mujer venezolana lo que tiene que hacer? Son ustedes empoderadas en todos los niveles, quienes tienen que estar al frente, que tienen que estar organizadas para seguir avanzando. Sigamos dando los pasos junto a esta Revolución Bolivariana”, reafirmó.

En ese sentido, Cabello manifestó el compromiso del Gobierno bolivariano con la reivindicación de la mujer en todas las etapas de la vida.

“Hoy acompañamos cada lucha, mujeres de Venezuela; cada lucha que ustedes pongan como bandera, tengan la certeza de que allí estará la Revolución Bolivariana con ustedes, haciendo lo que ustedes nos digan, avanzando por la dirección que ustedes nos digan, buscando el bienestar de las mujeres, para que sigan las mujeres mandando, liderando y organizando, que es la mayor garantía de triunfo de la Revolución Bolivariana. Nosotros seguimos por el camino de hacer el bien… así es el venezolano y la venezolana. No más violencia contra la mujer”, expresó Cabello.