Diosdado Cabello: sigan subestimando el poder de las mujeres

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, resaltó este lunes la capacidad organizativa y el papel protagónico del movimiento de mujeres en el territorio nacional. Cuestionó a quienes insisten en subestimar al movimiento de las mujeres.

«Sigan subestimando el poder de las mujeres, los que las quieran subestimar. Sigan pensando que la mujer no está organizada. Sigan pensando que el movimiento de las mujeres no es el movimiento, para mí, uno de los más fuertes que hay aquí en este país. Sin duda alguna», expresó Cabello.

En su intervención, el primer vicepresidente del Psuv sostuvo que las mujeres, los trabajadores y los jóvenes constituyen el eje transversal de su proyecto político, haciendo énfasis en el desempeño femenino dentro de las estructuras de base.

«La Revolución está sostenida ahí, pero especialmente por las mujeres, donde una mujer al frente de un consejo comunal es sinónimo de orden, de buena administración, de honestidad, de trabajo, de entrega, de sacrificio», afirmó el dirigente al recordar su visita a la comuna Héroes de Chirica, en el estado Bolívar, en el marco del denominado Mes Violeta.

Además, Diosdado Cabello informó que la organización política ha realizado más de 8 mil actividades en todo el país como parte de su despliegue territorial.

Durante la rueda de prensa de la tolda roja, Cabello destacó que dentro de estas jornadas de organización popular fue renovado el 75,84% de las vocerías de los consejos comunales.

“Estuvimos en el estado Bolívar; hemos realizado más de 8 mil actividades en todo el país promovidas desde el partido y el 75,84% de las vocerías renovadas de los consejos comunales. Es una organización viva, activa, que decide y seguimos preparándonos”, señaló.



Además, recordó que el próximo sábado 21 de noviembre se realizará la movilización por el Día del Estudiante Universitario.

En tanto, el primer vicepresidente del Psuv resaltó la continuidad de la mesa de diálogo nacional, asegurando que el Estado venezolano mantiene abiertos los espacios de encuentro entre sectores políticos.

Revisión del sistema judicial

Con respecto al ámbito judicial, destacó la importancia de una nueva metodología para evaluar de forma integral las distintas fases del proceso de quien detiene, quien acusa y quien condena.

“Hemos logrado evitar el hacinamiento; eso lo hemos ido erradicando. El sistema judicial es un sistema y cada uno de los puntos debe funcionar. Vamos a tener un sistema donde podremos ver en tiempo real el proceso de detención”, afirmó Cabello.

Diplomacia de paz

Por otra parte, Cabello subrayó que Venezuela impulsa una política exterior basada en la diplomacia de paz y el respeto mutuo para abordar los intereses nacionales con otras naciones.

“Nosotros hemos venido avanzando como política de Gobierno y somos capaces de reunirnos con quien sea sobre los intereses de nuestros países. En cada momento histórico hemos tenido presencia; a veces avanzamos más rápido, pero siempre por el mismo camino: el respeto”, concluyó.