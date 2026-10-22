Diosdado Cabello sobre el liderazgo femenino: la fuerza de la mujer es indetenible

«La fuerza de la mujer es indetenible, es una fuerza en sí pero genera otra fuerza, para acompañar siempre una propuesta», afirmó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante la marcha realizada en homenaje a la mujer en el marco del mes rosa.

El dirigente vinculó el papel de los sectores femeninos con los procesos de participación popular. «Tú lo viste el 18, en la consulta, la gran mayoría de las comunas tienen de dirección a mujeres y eso tiene mucho que ver con el altísimo nivel de participación que se ha logrado en esa instancia y donde está la mujer es garantía de victoria».

Cabello destacó la asistencia de la militancia a la jornada orientada a la sensibilización sobre la prevención del cáncer de mama. «Hoy nos toca acompañar a la mujer venezolana que sabe lo que está haciendo desde hace mucho tiempo, que ha estado al frente y diciendo presente siempre, siempre diciendo presente en cualquier circunstancia y hoy ha salido a marchar por la lucha contra el cáncer de mama, por la paz, por la vida y vinimos a acompañarlas para cargarnos de la fuerza de ellas», dijo.

Asimismo, el vocero explicó la articulación del partido con las políticas sociales del Ejecutivo. «Nosotros tenemos una secretaría para la mujer, desde ahí acompañamos todas las políticas del Gobierno nacional, todas las políticas de la revolución bolivariana. Más allá de eso nosotros no solo las acompañamos, vamos con ellas, con ellas dirigiendo, con ellas motivando, con ellas marchando y con ellas decidiendo».

Despliegue y llamado a la prevención médica

Por su parte, la ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Yelitza Santaella, se refirió al trabajo institucional en el país. «Nos hemos desplegado por todo el territorio nacional una vez más demostrando el compromiso del Gobierno con la mujer venezolana».

Finalmente, la titular de la cartera de la mujer hizo un llamado a la realización de controles médicos periódicos. «La prevención (…) debemos dejar el miedo a nuestros chequeos anuales».