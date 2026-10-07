Diplomacia bolivariana de paz impulsa el regreso de Venezuela al escenario parlamentario mundial

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), diputada Grecia Colmenares, destacó este miércoles que el reingreso de Venezuela a la Unión Interparlamentaria Mundial es muestra de la diplomacia bolivariana de paz impulsada por el Gobierno Nacional.

«Esta es una gran victoria de la diplomacia boliviana de paz, es una gran victoria del parlamento venezolano, y de los grandes esfuerzos que ha hecho nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez», expresó Colmenares en un material audiovisual publicado en sus redes sociales.

Desde Tanzania, donde se lleva a cabo la 153.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, Colmenares manifestó que desde este escenario se escuchará la verdad de Venezuela.

«Desde aquí seguiremos haciendo lo propio por llevar la voz de los venezolanos y de las venezolanas a cada esquina de nuestro planeta», recalcó.

Esta postura fue respaldada por el diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialis Unido de Venezuela (PSUV), Saúl Ortega, quien señaló que «Venezuela ha sido reintegrada y regresa con toda su fuerza», para poder fortalecer la cooperación y hacerle frente a los desafíos que depara en el mundo.

Por su parte, el diputado José Gregorio Correa manifestó que esta regreso es el reflejo de la unión nacional y celebró esta reincorporación.

«Hemos regresado a esta 153 Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, pensando distinto, con criterio distinto, cómo es Venezuela, una Venezuela distinta, que piensa de distintas maneras y que hoy se pudo poner de acuerdo para que el país fuera uno solo, que es Venezuela», aseveró.

Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que Venezuela reingresaba a la Unión Interparlamentaria Mundial con derecho pleno. Esto, luego de las conversaciones con representantes del organismo el pasado mes de septiembre.