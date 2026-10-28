Diputado Alessandrello: Comité de Postulaciones Judiciales recibe 20 candidaturas en el primer día

Este miércoles inició el proceso de recepción de postulaciones para optar a cargos en el Poder Judicial. El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, informó que ya se han recibido 20 candidaturas de aspirantes.

En ese sentido, afirmó que el proceso comenzó «con buen pie» y agregó que la cifra incrementará progresivamente hasta el próximo 11 de noviembre, fecha límite para la recepción de credenciales.

«Estamos trabajando sobre el baremo de evaluación de lo que va a ser este proceso de designación de los magistrados, magistradas, inspectores o inspectoras de tribunales y director o directora de la Escuela de la Magistratura», expresó.

Se espera que las normas, criterios y escalas utilizados para evaluar las candidaturas sean definidos este mismo miércoles. Según señaló el parlamentario, las labores se desarrollan en un ambiente cordial.

«Ya estamos a la mitad de la elaboración de este baremo y todas las decisiones se han tomado en un ambiente muy cordial. Cada uno de los aspectos técnicos se ha aprobado de manera unánime por parte de los 23 integrantes del comité; el trabajo que estamos haciendo es bien auspicioso», puntualizó.

Con respecto al cronograma, indicó que se sigue «al pie de la letra, sabiendo siempre que es un papel de trabajo que en cualquier momento puede modificarse. Por ejemplo, esta mañana teníamos unas 16 postulaciones consignadas en el primer día. Normalmente, en procesos anteriores, ha habido solicitudes de prórroga motivadas por la gran cantidad de gente que deja los trámites para el último momento. Siempre buscando la apertura y trabajar con un universo más amplio ,lo cual permite obtener mejores resultados, podría haber algún cambio en el proceso de postulaciones. Hasta ahora no está previsto, pero estamos iniciando con buen pie; ya acumulamos alrededor de 20 postulaciones».

Lapso de 15 días

Cabe recordar que el pasado 23 de octubre Alessandrello informó que se estableció un lapso de 15 días para que transcurran las postulaciones y, una vez concluido y cumplido lo que establece la ley, se iniciará la verificación de credenciales.

Durante la instalación del Comité de Postulaciones Judiciales, el diputado señaló que «el Poder Judicial es la institución que va a garantizar la paz entre nosotros».