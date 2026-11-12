Diputado Pedro Infante anuncia reactivación de liberaciones ajustadas a derecho

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Pedro Infante , anunció que a partir del jueves 12 de noviembre se reactivará el proceso de liberaciones de privados de libertad, ajustadas a derecho, según señala el portal del parlamento.

«Se reactivará el abordaje en los centros preventivos, en función de agilizar todo el proceso y garantizar la excarcelación de personas privadas de libertad y lo que corresponda de los distintos beneficios», resaltó.

El legislador puntualizó que la Asamblea Nacional acompañará todo el proceso de transformación del sistema de justicia penal.

Como parte de las medidas a implementar en este proceso, se adelantó la realización de revisiones de expedientes para el otorgamiento de beneficios procesales, medidas alternativas a la privación de libertad, la celebración de juicios en libertad como lo establece la Constitución nacional, así como el cálculo de las redenciones en los tiempos.

Se añadió que los beneficios excluyen a aquellas personas que cometieron delitos graves vinculados al narcotráfico, homicidio y violaciones, garantizando la corresponsabilidad entre los distintos poderes del Estado.

Correlación de los poderes públicos acelerará los tiempos judiciales

Por su parte, el diputado Jorge Arreaza indicó que la correlación de los poderes públicos acelerará los tiempos judiciales, para evitar el retardo procesal y se privilegie el juicio en libertad, así como otras medidas.

En declaraciones desde el Palacio Federal Legislativo, Arreaza señaló que la mayoría de los casos de privados de libertad son personas pobres. En tal sentido, recordó que la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, llamó a combatir la criminalización de la pobreza.

Resaltó que la Asamblea Nacional hace un gran equipo con los actores del sistema de administración de justicia en aras de que también se puedan calcular las redenciones y determinar otros elementos que impidan la liberación de algún procesado.