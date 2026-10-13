Diputados aprueban proyecto de Ley para las Ayudas a la Navegación Marítima

La diputada Nazarena Rojas presentó ante la plenaria de la Asamblea Nacional el informe del Proyecto de Ley Aprobatoria de la Convención sobre la Organización Internacional para las Ayudas a la Navegación Marítima, el cual fue aprobado en su primera discusión.

Rojas destacó que la propuesta, impulsada como urgencia reglamentaria por la presidencia del Parlamento, busca transformar la seguridad náutica en una herramienta de protección ambiental y social.

Entre los aspectos que destaca el proyecto están los siguientes:

Gobernanza de los océanos: Se asume la adhesión a la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima (Iala) bajo una perspectiva ecológica que reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho.

Protección de costas y soberanía: La estandarización de rutas y balizamiento resguardará arrecifes, manglares y estuarios en las fachadas caribeña y atlántica, protegiendo la pesca artesanal y la soberanía alimentaria.

Reducción de huella de carbono: La optimización de rutas marítimas disminuirá el consumo de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero.

Cooperación internacional: Venezuela se une a más de 40 países miembros para promover la transferencia tecnológica soberana y frenar la contaminación transfronteriza.

La diputada subrayó que la República Bolivariana de Venezuela, «heredera de una visión de interdependencia con la naturaleza, donde los bienes comunes no deben mercantilizarse ni destruirse, la seguridad náutica deja de ser un mero asunto técnico de tráfico comercial; se convierte en una herramienta de praxis ecosocialista para frenar la lógica del capital, de depredador que mercantiliza y colapsa los ecosistemas marinos».

Con esta aprobación, el Parlamento procede a abrir paso a una segunda discusión de un marco normativo enfocado en la seguridad del tráfico marítimo y la preservación ambiental.