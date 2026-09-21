El ICE balea a un venezolano en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon contra un venezolano en Austin, Texas. La víctima fue identificada como Wilmer Rafael Garcés Pérez, de 28 años. Su esposa declaró a los medios que el hombre recibió dos disparos en la espalda tras ser interceptado por un vehículo de la agencia gubernamental.

El automóvil en el que se desplazaba el venezolano, un Toyota Corolla azul, presentó múltiples impactos de bala y daños materiales en la puerta del copiloto, según reseñó la prensa local.

El congresista Greg Casar condenó el tiroteo y solicitó una investigación independiente, al tiempo que demandó la publicación inmediata de los videos de las cámaras corporales para determinar las responsabilidades de los agentes.

Tras el incidente, el herido fue trasladado al Centro Médico Dell Seton con una lesión de proyectil en el torso. Según confirmó el alcalde de Austin, Kirk Watson, el hombre permanece hospitalizado en estado grave.

Watson expresó su malestar e indignación por la actuación de los agentes federales: «Aunque estoy descontento y enojado por esto, no me sorprende en absoluto», afirmó, tras señalar que situaciones similares han ocurrido en otras ciudades debido a la naturaleza y a la forma en que opera actualmente el ICE.

Asimismo, Watson y la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, aclararon que la policía local no tuvo ninguna participación en el operativo del ICE y que su presencia se limitó al resguardo del perímetro vial.