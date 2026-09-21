Foto: archivo
InicioPolíticaEl país se suma al libro de la Unesco para el Papa
Política

El país se suma al libro de la Unesco para el Papa

El representante ante la Unesco, Ernesto Villegas expresó el respaldo a “su prédica por la protección de la dignidad humana y el bien común"

Últimas Noticias
Añade Últimas Noticias a tu Google

El representante ante la Unesco, Ernesto Villegas, escribió a nombre de la presidenta Delcy Rodríguez y del pueblo venezolano un mensaje dirigido al papa León XIV en un libro que será entregado por la organización multilateral al líder religioso durante la visita pautada para el próximo viernes 25 en su sede en París.

Detalló que expresó el respaldo a “su prédica por la protección de la dignidad humana y el bien común resuenan con fuerza en nuestro pueblo”.

También manifestó que “su acompañamiento y oraciones nos servirán de guía y aliento para despejar el camino hacia una sociedad con justicia social, paz y convivencia”. 

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Casi listos edificios en San José y San Pedro
Artículo siguiente
La oposición odia todo lo que signifique progreso y futuro para Maracaibo, Zulia y el país