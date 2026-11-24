El pueblo caraqueño participa este martes 24 de noviembre en una gran movilización en conmemoración del décimo quinto aniversario de la fundación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst).

De acuerdo a una publicación oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) , la marcha partirá desde la sede principal de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), ubicada en la avenida Libertador, lugar donde se concentrarán los distintos gremios, sindicatos y movimientos laborales a partir de las 10:00 de la mañana.

La jornada conmemorativa reúne a trabajadoras y trabajadores de diversos sectores productivos y de servicios del país para celebrar tres lustros de trayectoria institucional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores.

Según el llamado oficial realizado por el Psuv esta actividad busca visibilizar el protagonismo de la fuerza laboral en la dinámica económica y social de la nación.