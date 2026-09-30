Embajada de China destaca aumento del 20% en intercambio comercial con Venezuela

En las instalaciones de un destacado hotel capitalino, la Embajada de China en Venezuela ofreció una recepción diplomática para conmemorar el 77 aniversario de la fundación de la República Popular China. El encuentro reunió a altas autoridades del Gobierno venezolano, diplomáticos y parlamentarios, consolidándose como un espacio para reafirmar la fraternidad, la solidaridad y la cooperación estratégica bilateral.

Durante su discurso central, el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, ofreció un balance sumamente positivo del dinamismo económico e intercambio comercial de su país. En el ámbito regional, destacó que en los primeros ocho meses del año el volumen de comercio entre China y América Latina y el Caribe creció un 14,5%, registrando además un alza del 25,9% en las exportaciones de la región hacia el gigante asiático.

En lo que respecta a la relación bilateral, el diplomático enfatizó que, superando diversas dificultades, el intercambio comercial entre China y Venezuela alcanzó en los primeros ocho meses la cifra de 5.057 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 20%. Asimismo, subrayó que las exportaciones de productos venezolanos hacia el mercado chino experimentaron un incremento del 12,6% en comparación con el mismo período del año anterior.

El representante diplomático acompañó estos datos con el desempeño económico interno de China, señalando que en el primer semestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó los 10,3 billones de dólares estadounidenses con un crecimiento del 4,7%, impulsado por las nuevas fuerzas productivas de calidad y la transición energética.

Consenso diplomático y estabilidad estratégica en Washington

En el plano de la política internacional, el embajador Lan Hu valoró el avance de la multipolaridad y resaltó el impacto de la diplomacia de alto nivel. En este contexto, hizo especial mención a la reunión sostenida hace pocos días en Washington entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la cual calificó como un encuentro altamente exitoso en el que se lograron importantes consensos.

Según detalló Lan Hu, la cita entre ambos mandatarios sentó las bases para el establecimiento de una relación constructiva y de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad, ofreciendo certidumbre y estabilidad ante el panorama global actual.

Solidaridad inquebrantable tras los terremotos de junio

Uno de los puntos más significativos de la alocución del embajador Lan Hu fue el recordatorio de la asistencia humanitaria brindada por China a Venezuela tras los destructivos terremotos registrados en el mes de junio. El diplomático reiteró que el pueblo chino sintió el dolor de esta tragedia como propio y extendió de inmediato su mano solidaria.

Destacó que el presidente Xi Jinping envió mensajes de condolencia y apoyo, coordinando ayuda financiera de emergencia, insumos materiales e imágenes satelitales para la atención de las zonas afectadas. Asimismo, enalteció el despliegue inmediato de las empresas y la comunidad china residenciada en el país, colaborando día y noche con maquinaria pesada y atención médica.

Para dar cuenta de esta probada hermandad entre ambas naciones, el embajador Lan Hu expresó: «No importa de qué nacionalidad que sea, no importa de qué color de piel que sea, somos una misma familia con el mismo corazón lleno de amor y valentía frente a las dificultades».

Asimismo, confirmó la llegada a Venezuela de un segundo lote de ayuda técnica y humanitaria que comprende 87 máquinas pesadas y 1.800 viviendas prefabricadas para continuar apoyando a las familias damnificadas.

Venezuela reafirma una «asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo»

En representación del Gobierno Bolivariano de Venezuela, el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega intervino como vocero principal para extender sus felicitaciones a la nación asiática. Durante su alocución, evocó la histórica jornada del 1 de octubre de 1949 en la plaza de Tiananmen cuando el presidente Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China, rememorando sus palabras: «El pueblo chino se ha puesto en pie».

Ortega subrayó que la relación entre ambas naciones se fundamenta en una asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo, orientada al desarrollo compartido y al bienestar social. En ese marco, ratificó el respaldo de Venezuela a las iniciativas globales promovidas por China en materia de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza global, así como la participación en la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial.

Al concluir su intervención, el vicepresidente sectorial dirigió un mensaje de fraternidad hacia el pueblo chino: «Que los lazos de amistad, cooperación y solidaridad entre Venezuela y China sigan fortaleciéndose, floreciendo y multiplicándose para las generaciones venideras. Que la amistad entre nuestros pueblos sea eterna».

La recepción diplomática contó con una concurrida representación del Gabinete Ejecutivo y del Poder Legislativo venezolano. Junto al vicepresidente sectorial Calixto Ortega, estuvieron presentes la ministra de Turismo, Daniela Cabello; el ministro de Ciencia y Tecnología, Yván Gil; y el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, acompañados por una delegación de diputados de la Asamblea Nacional e invitados especiales.