Embajador de Egipto Kareem Amim recibe Orden Francisco de Miranda al concluir misión en Venezuela

A propósito de la finalización de su misión en el país y en nombre de la presidenta Delcy Rodríguez, el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia González, otorgó la Orden Francisco de Miranda en grado «Generalísimo», en su Primera Clase, al embajador de la República Árabe de Egipto en Venezuela, Kareem Amim, en un acto protocolar celebrado en la Casa Amarilla «Antonio José de Sucre», en Caracas.

En sus redes sociales, el canciller reconoció que la labor diplomática del embajador Amim contribuyó, durante los últimos 4 años, a profundizar los lazos bilaterales existentes entre Caracas y El Cairo en todas las áreas de la cooperación, en beneficio de ambos pueblos, refiere una nota de prensa del Mppreci.

«En el marco de este emotivo encuentro, destacamos y agradecimos sus sensibles gestiones ante el Gobierno egipcio para concretar muestras de solidaridad hacia nuestro país en el marco del doble terremoto del pasado 24 de junio», compartió el ministro.

A principios de agosto, a través del aeropuerto de Valencia, estado Carabobo, el Gobierno egipcio trasladó una carga humanitaria de cinco toneladas de medicamentos para fortalecer la capacidad del Sistema Público Nacional de Salud venezolano, tras la contingencia generada por el doblete sísmico.

Venezuela estableció lazos formales con Egipto el 15 de noviembre de 1950.