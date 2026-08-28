Encuentro diplomático entre Venezuela y la Unión Europea impulsa canales de diálogo y cooperación

El ministro de Relaciones y Comercio Exterior, Félix Plasencia, sostuvo un encuentro estratégico con representantes diplomáticos del bloque europeo. La reunión contó con la presencia del viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, y el director general, Nelson Totesaut, para evaluar temas bilaterales. La invitación estuvo a cargo del embajador de Italia en Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, consolidando canales de acercamiento. Durante la jornada de trabajo se abordaron asuntos de interés común, desafíos compartidos y nuevas oportunidades de cooperación multilateral.

Las autoridades analizaron mecanismos orientados a dinamizar la relación bilateral mediante el intercambio de perspectivas de manera cercana y constructiva. La sesión permitió profundizar en el análisis de las circunstancias actuales que impactan la agenda regional y los vínculos comerciales.

«Fue una oportunidad propicia para intercambiar, de manera cercana y constructiva, sobre asuntos de interés común, las oportunidades de cooperación y los desafíos que compartimos», escribió Plasencia en su canal de Instagram.

Reiteró su disposición de continuar priorizando la vía pacífica en la resolución de asuntos multilaterales. El ministro Félix Plasencia puntualizó que «Venezuela seguirá apostando por el entendimiento, el respeto mutuo y la diplomacia como herramientas fundamentales para tender puentes y fortalecer el diálogo.»

Este espacio reafirma la voluntad política de mantener canales abiertos de comunicación con los diferentes gobiernos acreditados en el país suramericano.