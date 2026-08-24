Este lunes inicia registro para formación en construcción

El proceso de postulación, para quienes deseen formar parte del Programa Nacional de Formación de la Construcción, anunciado recientemente por la presidenta Delcy Rodríguez, inicia hoy a través de los consejos comunales, el Sistema Patria y los portales web del Inces y del Ministerio para el Trabajo.

El programa capacitará al sector técnico a través de 17 perfiles vinculados a la industria de la infraestructura. Esta gran alianza interinstitucional ofrece cerca de 75 unidades curriculares y talleres cortos de 20 horas.

Cabe destacar que la creación del Programa Nacional de Formación para los Trabajadores de la Construcción tiene como objetivo impulsar el empleo y fortalecer la capacitación técnica en el país, así lo dio a conocer la la Jefa de Estado, tras una mesa de trabajo el pasado 17 de agosto con el equipo de Gobierno que asiste a la mesa de diálogo social.

En este contexto, la Presidenta Rodríguez explicó que «en razón de todo este proceso de recuperación que lleva adelante nuestra patria, estamos también visualizando cómo impulsar el empleo. Y en razón de ello, he decidido crear, a partir de este 24 de agosto, el Programa Nacional de Formación para los Trabajadores de la Construcción».

De igual manera, la jefa de Estado detalló que «esta iniciativa busca profesionalizar a plomeros, albañiles, electricistas, herreros y carpinteros, para posteriormente ser integrados al Plan Venezuela Renace que impulsa la recuperación económica y habitacional de la nación».

Este plan nacional que iniciará en la Gran Caracas estará liderado por un equipo multidisciplinario de los ministerios del Trabajo, Educación, Educación Universitaria, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), además de integrar a la Vicepresidencia Sectorial de Servicios y Obras Públicas y el Plan Venezuela Renace.

“Este plan representa una oportunidad para vincular la formación directamente con el empleo y con las necesidades reales del sector construcción”, resaltó.

Orígen del proyecto

Caber destacar que este programa nació de las mesas de diálogo social con el objetivo de dignificar la labor técnica, por tal motivo, quienes completen satisfactoriamente la formación podrán ser incorporados al Plan «Venezuela Renace», sumándose de inmediato a las obras de recuperación económica, habitacional y de infraestructura en todo el territorio nacional.

Fases del proceso

Cabe destacar que la primera etapa consiste estrictamente en una postulación y manifestación de voluntad, donde el interesado seleccionará el perfil técnico que desea cursar.

Posteriormente, un equipo técnico del Inces contactará directamente a cada aspirante seleccionado para formalizar su inscripción, asignarle su grupo de estudio y coordinar los horarios con el facilitador de la formación.

Oferta formativa

El programa arrancará con una prueba piloto en la Gran Caracas sustentada en 14 centros de formación del Inces. Las características principales de la oferta académica incluyen opciones vinculadas directamente al área constructiva, tales como plomería, albañilería, electricidad, herrería y carpintería. Además, la cases teóricas serán combinadas de manera simultánea con prácticas reales en obras de construcción, comunas, escuelas, universidades y empresas.