La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que los estudiantes universitarios contarán con la tarjeta de descuentos Aula Plus en redes de supermercados y comercios de todo el país, junto con el inicio de la entrega de autobuses para las rutas estudiantiles.

Los anuncios se realizaron en ocasión del Día del Estudiante Universitario, durante un acto que se desarrolló en La Carlota con más de mil estudiantes del país.

«Ha logrado la profesora con su equipo que ahora tengan ustedes la tarjeta Aula Plus para ir a los comercios y tener descuentos por su condición de estudiante. Ya tienen acuerdos con Ansa (Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios) y están sumándose», aseveró la presidenta Delcy Rodríguez en compañía de la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán.

Asimismo, adelantó que comenzará la entrega de nuevas flotas de autobuses para fortalecer las rutas estudiantiles en el país.

La mandataria nacional destacó la importancia de forjar una educación de calidad, por lo que anunció que se desbloquearán para el país «todas las plataformas de Inteligencia Artificial para que ustedes tengan herramientas innovadoras».

En ese sentido, reconoció el protagonismo de los estudiantes universitarios en el renacer de la Venezuela potencia, por lo que hizo un llamado a los jóvenes estudiantes del país a sumarse a las fuerzas gubernamentales para consolidar el aparato productivo nacional desde las bases del conocimiento y la innovación de la juventud.

«He llamado en estos tiempos a los jóvenes talentos a que se incorporen en este proceso de recuperación económica, de desarrollo económico que debe traducirse en desarrollo humano. Porque el crecimiento económico deben sentirlo ustedes, deben sentirlo los trabajadores. En su bolsillo, en la nevera, en la mesa, en lo concreto», remarcó la jefa de Estado.

Plan de mantenimiento y becas para estudiantes

Durante su alocución, la mandataria nacional instruyó a la ministra para la Educación Universitaria a avanzar en el fortalecimiento del sector universitario del país.

«Todo lo que haga falta para que las universidades se recuperen, porque sabemos que han sido muy golpeadas y estamos en un proceso de recuperación, de mantenimiento de los comedores mediante el ejercicio descentralizado. Ya la profesora Ana María Sanjuán tiene instrucciones muy claras» sobre «la base de becas y el reconocimiento a los mejores 50 estudiantes del país. Que podamos facilitarles su próxima carrera, su próximo paso en su formación profesional», manifestó la jefa de Estado.



Por último, Delcy Rodríguez reconoció el esfuerzo de los jóvenes y ratificó el respaldo del Ejecutivo para que participen activamente en la gestión pública.

«Sé lo que significa ser estudiante, sé lo que significa nunca aceptar una injusticia y por eso yo hablo de la libertad de la juventud venezolana; es la que están forjando ustedes. Sigan por ese camino, sigan estudiando, que para eso vamos a estar nosotros, apoyándolos, pero los quiero también en el gobierno forjando futuro. Crean, nosotros creemos en ustedes, creemos hoy y creemos en el futuro y en la juventud del futuro de Venezuela», finalizó.