Excarcelan a Daniel Echenagucia

El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz informó a través de un comunicado posteado por el canciller Oliver Blanco que se realizó la excarcelación del ciudadano Daniel Enrique Echenagucia, luego que los órganos de justicia acogieran su recomendación de adopción de medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad.

La instancia destacó que “esta medida reafirma el compromiso de la presidenta Delcy Rodríguez con la promoción del diálogo, la reconciliación nacional, la convivencia democrática y la paz, en estricto apego al ordenamiento jurídico venezolano”. Echenagucia, de 47 años, permanecía recluido en la cárcel de El Rodeo I, imputado por los cargos de conspiración, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y traición a la patria.