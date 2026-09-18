Fijan audiencia de Cilia Flores para el próximo 8 de octubre

El juez federal estadounidense Alvin K. Hellerstein fijó para el 8 de octubre de 2026, a la 1:30 pm, una audiencia para evaluar la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores.

La audiencia tendrá lugar ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se desarrolla el proceso judicial contra Flores.

La defensa de la primera dama habría solicitado al sistema judicial de Nueva York poder esperar el juicio en su contra y de presidente Nicolás Maduro fuera de prisión debido a problemas cardíacos.

En un documento judicial, la defensa de Flores pidió que sea trasladada a una residencia privada en Nueva York y ofrecerle un régimen de arresto domiciliario con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.

Los abogados alegaron que Flores necesita un complejo tratamiento cardíaco y que el centro en el que permanece recluida desde el 3 de enero, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación. Asimismo, plantearon que los costos de este traslado serían asumidos por Flores y ofrecen también la retención de su pasaporte como parte de las condiciones para garantizar que permanezca bajo custodia.

En la carta presentada ante la corte, los abogados describen episodios de dolor de pecho, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida considerable de peso desde su detención.

De acuerdo con la petición, el pasado 29 de julio, la primera dama habría sufrido un grave episodio de salud que, según sus abogados, aparentemente pudo tratarse de un infarto leve, aunque este extremo no ha sido confirmado médicamente.

El proceso del juicio de la pareja presidencial se encuentra en una fase previa al juicio en la que las defensas han comenzado a presentar recursos para intentar desestimar la acusación.

Entre sus principales argumentos figura la reclamación de inmunidad soberana de Maduro como jefe de Estado y cuestionamientos sobre la legalidad de la operación mediante la que ambos fueron trasladados a Estados Unidos.

La defensa de Flores también ha presentado una petición propia basada en la inmunidad vinculada a su condición de primera dama. El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó el pasado julio el comienzo del juicio para el 1 de junio de 2027.

Antes de esa fecha, está prevista para el 17 de noviembre una audiencia para escuchar los argumentos de las defensas sobre las mociones destinadas a desestimar el caso, entre ellas la petición de Maduro basada en la inmunidad soberana.