Fiscal general sostuvo reunión con delegación de Human Rights Watch

El fiscal general de la República, Larry Devoe, informó este viernes que sostuvo una reunión con una delegación de Human Rights Watch (HRW) en la que abordaron la situación de derechos humanos y el rol del Ministerio Público en esta área.

A través de sus cuentas en redes sociales, el funcionario detalló que la delegación de HRW está encabezada por Federico Borello, subdirector ejecutivo, y Juanita Goebertus, directora para las Américas.

En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio Público en Caracas, las partes conversaron sobre el proceso de Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal e indicó que «los invité a presentar sus aportes a esta iniciativa, la cual busca avanzar en transformaciones estructurales en el sistema de justicia penal del país».

Para finalizar, comentó que se acordó establecer y mantener un mecanismo de comunicación continuo con el fin de recibir y dar respuesta oportuna a sus planteamientos en materia de justicia y derechos humanos.

Previamente, la presidenta Delcy Rodríguez también se reunió con Borello como parte de las iniciativas de diálogo e intercambio promovidas por el Gobierno nacional en materia de derechos humanos.