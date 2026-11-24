El fiscal general de la República, Larry Devoe, sostuvo una reunión con Olivier Inizan, representante adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para la Región Andina y el Cono Sur, y con Diego Quintero, coordinador regional del Área de Crimen Organizado, para abordar nuevas oportunidades de cooperación institucional.

Durante el encuentro, realizado en la sede del Ministerio Público y reseñado en sus redes sociales, las autoridades exploraron mecanismos de trabajo conjunto para fortalecer las capacidades de respuesta frente a problemáticas de alcance internacional, entre ellas el narcotráfico, la delincuencia organizada, los delitos ambientales y la ciberdelincuencia.

La reunión, además, permitió intercambiar propuestas orientadas a implementar las recomendaciones derivadas de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, como parte de los esfuerzos para contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia venezolano.

«Seguimos trabajando por un sistema de justicia cada vez más sólido y cercano a la gente», expresó Devoe.