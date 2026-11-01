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Forman a los diplomáticos en agenda exportadora

El Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional inició el curso “Venezuela en el mercado global.

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El Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional inició el curso “Venezuela en el mercado global. Estrategias de diplomacia comercial, económica y proyección exportadora”, primera parte de un diplomado orientado a fortalecer las capacidades en diplomacia comercial y dirigido principalmente al sistema de representación diplomática y consular de Venezuela en el mundo, además de funcionarios de la Cancillería.

La viceministra Marynna Saatdjian estuvo a cargo de la disertación inaugural, en la que hizo un recorrido por la historia del comercio venezolano, desde el trueque entre los pueblos originarios y la economía agroexportadora de cacao, café, cueros y perlas, hasta el modelo rentista surgido con la explotación petrolera.

Explicó que ese modelo condicionó la economía nacional a las fluctuaciones del precio del crudo y que la infraestructura portuaria y aduanera se configuró casi exclusivamente para exportar petróleo e importar bienes terminados, por lo que la infraestructura para exportar bienes no petroleros aún está en fase inicial.

Frente a ese escenario, planteó que Venezuela atraviesa una transición hacia la diversificación productiva y el aprovechamiento de sus ventajas comparativas.

Señaló los avances que ha registrado el país en materia de soberanía alimentaria y pesca, industrialización con valor agregado, lucha contra el contrabando y aprovechamiento de la ubicación geográfica del país, y destacó 22 trimestres consecutivos de crecimiento económico.

Saatdjian resaltó la diversidad de actores del comercio exterior: las industrias del Estado, las empresas de propiedad social y las comunas, y el sector privado, representado por gremios como la Asociación Venezolana de Exportadores.

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