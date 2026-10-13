Fuerza trabajadora se moviliza en Caracas por la paz

La fuerza trabajadora venezolana toma este martes las calles de Caracas en una multitudinaria marcha con destino a la Asamblea Nacional.



La información fue difundida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en sus redes sociales.



“La fuerza trabajadora se moviliza en una sola voz de unidad, firmeza y alegría, reafirmando su compromiso con el bienestar y la tranquilidad de todos los venezolanos”, refiere la publicación.

Los trabajadores de diversos sectores se concentran desde las 10:00 de la mañana en la Plaza La Candelaria, desde donde iniciarán su recorrido hacia la sede de la Asamblea Nacional.

“Acompáñanos con tu bandera, tu entusiasmo y la convicción de que juntos somos invencibles. ¡Nos vemos en las calles!”, precisa el Psuv.