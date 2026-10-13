Marcharán hasta la Asamblea Nacional / Foto: Referencial
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Fuerza trabajadora se moviliza en Caracas por la paz

Los trabajadores de diversos sectores se concentran desde las 10 am en la Plaza La Candelaria, desde donde iniciarán su recorrido hacia la Asamblea Nacional

Amarilis Palacios
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La fuerza trabajadora venezolana toma este martes las calles de Caracas en una multitudinaria marcha con destino a la Asamblea Nacional.

La información fue difundida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en sus redes sociales.

“La fuerza trabajadora se moviliza en una sola voz de unidad, firmeza y alegría, reafirmando su compromiso con el bienestar y la tranquilidad de todos los venezolanos”, refiere la publicación.

Los trabajadores de diversos sectores se concentran desde las 10:00 de la mañana en la Plaza La Candelaria, desde donde iniciarán su recorrido hacia la sede de la Asamblea Nacional.

“Acompáñanos con tu bandera, tu entusiasmo y la convicción de que juntos somos invencibles. ¡Nos vemos en las calles!”, precisa el Psuv.

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