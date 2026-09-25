La medida busca garantizar el acceso a la información y fomentar la pluralidad de opiniones en el entorno digital. Foto archivo del Palacio de Miraflores en Caracas.
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Gobierno levanta medidas administrativas de un grupo de plataformas webs

La presidenta Delcy Rodríguez ordenó levantar medidas administrativas de un grupo de plataformas tras diálogos

Larry Márquez
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La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, destacó el beneplácito respecto a los avances de los espacios de diálogo en el país. Entre las instancias mencionadas figuran la Asamblea Nacional, los exdiputados del Parlamento de 2015 y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, informó este viernes el Ministerio de Comunicación e Información a través de un comunicado.

En atención a este esfuerzo conjunto entre los sectores políticos, la jefa de Estado ordenó levantar las medidas administrativas de un grupo de plataformas y portales web. que se encontraban restringidos en el territorio nacional. La medida busca garantizar el acceso a la información y fomentar la pluralidad de opiniones en el entorno digital.

Con esta decisión, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con el derecho a la diversidad de pensamiento. Asimismo, aspira a que “la comunicación en el país esté firmemente comprometida con el interés nacional y con el derecho a una información veraz”.

Comunicado del Ministerio de Comunicación e Información.

El pasado 17 de septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) restableció el acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales.

La medida fue anunciada de manera inmediata tras una solicitud presentada por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática quienes exhortaron a avanzar en el diálogo comunicacional por la paz del país, después de mantener un proceso de consultas con distintos sectores de los medios de comunicación.

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