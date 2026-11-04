Gobierno y AN 2015 anuncian instalación del Consejo de Revisión de Credenciales para el Poder Judicial

La Mesa de Diálogo integrada por representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y miembros de la Asamblea Nacional 2015 anunció la «instalación formal este martes 3 de noviembre del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los Postulados al Tribunal Supremo de Justicia, Inspectoría General de Tribunales y Escuela Nacional de la Magistratura», como un órgano técnico asesor, cuya conformación fue acordada en el segundo ciclo de conversaciones.

«El objetivo de este Consejo, compuesto por 7 juristas de amplia trayectoria, es constatar que las postuladas y los postulados cumplen estrictamente con los requisitos formales establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el baremo de evaluación», subraya el texto oficial.

«Las delegaciones agradecen a las expertas y los expertos juristas que integran este cuerpo por su participación, con la certeza de que su dedicación reforzará el trabajo ya en marcha del Comité de Postulaciones Judiciales», refiere la misiva suscrita por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y vocero del Gobierno nacional en la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, junto a Dinorah Figuera, en representación de la AN de 2015.