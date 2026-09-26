Gobierno y AN 2015 conforman Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados al TSJ

Este viernes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ofreció un balance sobre los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo entre el Gobierno y representantes del Parlamento del 2015. Entre los convenios se encuentra la conformación de un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Durante una rueda de prensa, la máxima autoridad de la AN y la dirigente política, Dinorah Figuera leyeron un comunicado conjunto en donde se indica que este Consejo estará integrado por Belen Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor, María Bernadoni Govea.

En el texto también se señala que van «avanzar en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, en la designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales y publicar el cronograma del procedimiento correspondiente».

Asimismo, se indicó que esta instancia se acordó a través de la segunda mesa técnica especial: Fortalecimiento de la Democracia y Poder Judicial.

Mesa de Libertad de Expresión, Pensamiento Plural y Derecho a la Información

Durante su intervención, Jorge Rodríguez indicó que en la mesa técnica especial numero uno, se centró en la «Libertad de Expresión, Pensamiento Plural y Derecho a la Información», en donde se acompañó la decisión del Ejecutivo de levantar medidas administrativas a portales de noticias y páginas web.

Al mismo tiempo se invitó a «todos los sistemas de comunicación públicos y privados a contribuir desde sus espacios con responsabilidad, a la convivencia democrática, a la paz y a la unión nacional».

Otro de los puntos de esta mesa fue impulsar una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional con todos los actores involucrados, donde se incluya la revisión de instrumentos legales que lo requieran.

Segunda fase del diálogo

El presidente del Parlamento indicó que durante estos días de la segunda fase del diálogo se «desarrollaron siete sesiones de trabajos, dos plenarias y cinco mesas técnicas».

Adicionalmente, ambas partes se comprometen en el cumplimiento de lo acordado en ambas mesas técnicas especiales y darle seguimiento a los pasos por venir.