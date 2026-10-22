Gobierno y oposición acuerdan revisar leyes clave y avanzar en el Comité de Postulaciones Judiciales

En Caracas, a los 21 días del mes de octubre de 2026, se anuncia al país la culminación del tercer ciclo de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno Nacional y de la Asamblea Nacional 2015, cuyos resultados se exponen a continuación:

Se desarrollaron 6 jornadas de trabajo (dos plenarias) y 15 reuniones de trabajo con cuatro mesas técnicas. La metodología empleada durante este tercer ciclo consistió en dos partes: el seguimiento a las tres mesas activas y la instalación de la nueva mesa.

1. Seguimiento e instalación de mesas

Mesa 1: Sobre el fortalecimiento de la democracia y el poder judicial.

Sobre el fortalecimiento de la democracia y el poder judicial. Mesa 2: Sobre la libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información. Se recuerda reconocer el avance en el fortalecimiento de la libertad de expresión a través del levantamiento de medidas administrativas y cautelares. Se recomienda avanzar en la actualización de las concesiones de uso del espectro radioeléctrico, garantizando la aplicación de las normas en esta materia y en el marco del proceso de simplificación de trámites que lleva adelante el Estado venezolano.

Sobre la libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información. Se recuerda reconocer el avance en el fortalecimiento de la libertad de expresión a través del levantamiento de medidas administrativas y cautelares. Se recomienda avanzar en la actualización de las concesiones de uso del espectro radioeléctrico, garantizando la aplicación de las normas en esta materia y en el marco del proceso de simplificación de trámites que lleva adelante el Estado venezolano. Mesa 3: Para la atención de la emergencia por el doble terremoto y recuperación del oro en el Reino Unido (instalación de la nueva mesa).

Para la atención de la emergencia por el doble terremoto y recuperación del oro en el Reino Unido (instalación de la nueva mesa). Mesa 4: Garantías políticas, económicas y sociales.

2. Revisión de instrumentos legales

Iniciar un proceso de revisión profunda de diversos instrumentos legales que contribuya al fortalecimiento de la convivencia democrática, la paz, el respeto, la responsabilidad, la reconciliación y el reconocimiento, proponiendo:

Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones: Para garantizar la participación de todos los actores políticos, el pluralismo político y la autonomía de las organizaciones con fines políticos en aras de fortalecer la democracia.

Para garantizar la participación de todos los actores políticos, el pluralismo político y la autonomía de las organizaciones con fines políticos en aras de fortalecer la democracia. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal: Específicamente, revisar lo inherente al proceso de inhabilitaciones.

Específicamente, revisar lo inherente al proceso de inhabilitaciones. Ley Orgánica Simón Bolívar.

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo: La definición y tipificación del terrorismo.

3. Derechos políticos y participación ciudadana

Ambas delegaciones trabajarán a partir de las categorías definidas para establecer procesos para evaluar y dar solución a situaciones en que convenga el acceso y las garantías de los derechos políticos, asumiendo los avances de mediación y conciliación del programa para la paz y la convivencia democrática de Venezuela. También se inicia la discusión para la creación de una Defensoría de Garantías Políticas y Participación Ciudadana como instancia de protección del ejercicio de estos derechos.

4. Comité de Postulaciones Judiciales

Reconocer el avance de la comisión preliminar del comité de postulaciones judiciales tras la realización de las entrevistas a los 127 postulados representantes de distintos sectores de la sociedad. En la próxima sesión de la Asamblea Nacional (es decir, mañana) se designarán los dos integrantes que formarán el comité de postulaciones, dando inicio a la publicación del cronograma correspondiente en estricto apego a la Constitución y la ley. Una vez instalado dicho comité de postulaciones, se procederá a la activación del consejo de revisión de credenciales.

5. Recuperación de activos en el Reino Unido

Reiterar ante las instituciones competentes del Reino Unido la necesidad y urgencia de recuperar los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra (oro venezolano), con el objeto de dar seguimiento al acuerdo del primer ciclo anunciado el pasado 12 de agosto, recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por el doble terremoto y la recuperación de los servicios públicos. Se acuerda conformar una delegación paritaria que gestiona ante estas instancias las acciones de esta mesa de diálogo.

6. Recuperación económica nacional

Teniendo como prioridad la recuperación económica nacional, ambas delegaciones ratifican la determinación de unir esfuerzos para promover condiciones que garanticen los derechos, la libertad e independencia para la prosperidad económica de la república y sus ciudadanos, y con ello el desarrollo y ejercicio de los derechos sociales a la salud, alimentación, educación, ingreso de los trabajadores, servicios públicos, entre otros.

Finalmente, ambas delegaciones harán seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, así como presentar de manera efectiva y oportuna informes sobre los avances de estos.

Caracas, 21 de octubre 2026.

Prevén nuevo ciclo de diálogo para noviembre y se analiza creación de Defensoría de Garantías

En cuanto al avance de las negociaciones, el vocero del Ejecutivo adelantó que se contempla iniciar el próximo ciclo de conversaciones a mediados del mes de noviembre, tentativamente entre los días 11 y 15.

Asimismo, al ser consultado sobre la propuesta de crear una defensoría para la protección de las garantías, el funcionario explicó que el mecanismo para su constitución se encuentra actualmente en fase de discusión dentro de la mesa. En ese sentido, no descartó que su origen surja directamente de los acuerdos del diálogo o mediante la promulgación de una nueva ley.

«Se inicia la discusión (…) Puede ser una ley o puede ser producto de la discusión de la mesa, son dos buenas ideas que podemos llevar a la ejecución», puntualizó Jorge Rodríguez.

Inicio del diálogo

El proceso del diálogo se inició el pasado 1 de agosto, cuando se anunció que ambas partes acordaron ir a un nuevo diálogo. En esa oportunidad, el coordinador del debate por el Gobierno Nacional y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el inicio de las conversaciones «inclusivas y efectivas», con un sector de la oposición venezolana, tras sostener una conversación telefónica con la representante opositora, Dinorah Figuera.

Luego, tras llevarse a cabo las conversaciones, el 12 de agosto finalizó el primer ciclo entre Gobierno y delegados de AN 2015. En esa oportunidad, las partes acordaron promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra.

Asimismo, el comunicado emanado de la reunión destacó la instalación de dos mesas técnicas enfocadas en la atención de la emergencia por el doble terremoto del pasado 24 de junio y en el fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral. En ese sentido, se acordó la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia.

Cabe recordar que la plenaria se instaló en el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar, en La Carlota. La delegación del Gobierno nacional fue integrada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, junto a Ana María San Juan, ministra de Educación Universitaria; y los diputados Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvett y Pedro Infante.

Por los exdiputados opositores participaron Dinorah Figuera, Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza.

Seguidamente, el 17 de septiembre, se instaló el segundo ciclo de conversaciones entre las delegaciones. Entre las medidas propuestas están la eliminación de “restricciones contra dominios de medios de comunicación y promover la libre expresión” en un clima de encuentro entre los venezolanos, finalizó el comunicado.

El 18 de septiembre, el coordinador del diálogo por el Gobierno Nacional y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó a través de sus redes sociales sobre la creación de una comisión paritaria para garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional y exdiputados de oposición de la AN del 2015 y se declararon en sesión permanente hasta el 23 de septiembre.

El pasado 14 de octubre se inició la tercera jornada del diálogo.

En desarrollo…