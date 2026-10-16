Godoy destaca en la ONU Plan Venezuela Alimenta

La representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Coromoto Godoy, ratificó ayer la política del Gobierno nacional de erradicar el hambre y, a su vez, brindar a la población la seguridad alimentaria.

La declaración de la alta funcionaria se dio durante el debate conjunto de la Segunda Comisión de la 81ª Asamblea General de la ONU, realizado en Nueva York.

En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Instagram, Godoy expresó que “Venezuela reafirmó que erradicar el hambre y la pobreza exige fortalecer la producción nacional, garantizar la protección social y profundizar la cooperación internacional”.

Durante su intervención, la diplomática manifestó el desacuerdo del Gobierno venezolano con las numerosas sanciones administrativas de las que ha sido objeto durante los últimos años que han traído, entre sus consecuencias, el desabastecimiento de alimentos.

“Denunciamos el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre la seguridad alimentaria y abogamos por una gobernanza mundial más justa e inclusiva, con mayor participación de los países en desarrollo”, dijo al respecto.

Asimismo, destacó los planes sociales adelantados por el Gobierno, en el contexto del programa Venezuela Renace, implementado por la presidenta Delcy Rodríguez, tras el doblete sísmico que sacudió el país el pasado 24 de junio.

“En esta nueva etapa de renacer nacional, el Plan Venezuela Alimenta impulsa nuestras capacidades productivas. Hoy, el 90 por ciento de los alimentos consumidos en el país y el 99 por ciento de los destinados a programas sociales provienen de la producción nacional”, afirmó Godoy. Igualmente, la embajadora venezolana aseveró en su discurso que “nuestro compromiso es avanzar hacia el hambre cero, fortalecer la atención alimentaria de las familias venezolanas y garantizar que nadie se quede atrás”.