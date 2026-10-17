Gremio agroproductivo participa en debate sobre la ley de actividad ganadera

Sectores agroproductivos del territorio nacional se incorporaron de manera activa al debate del Proyecto de Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad Ganadera. La información la ofreció el diputado Nicolás Maduro Guerra durante un encuentro en el Complejo Ferial Bicentenario de Barquisimeto, estado Lara, en la Feria Ovinocaprina.

En su intervención, el parlamentario y presidente de la Comisión Permanente de Política Interior destacó que las propuestas de los gremios productivos transformarán este instrumento en una pieza clave para el aparato económico del país.

«Escuchamos hoy 14 derechos de palabra de productores y productoras que representan diferentes asociaciones y federaciones del campo, quienes ven en esta ley una oportunidad y un instrumento para impulsar la actividad ganadera en el país», precisó el parlamentario.

El proyecto abarca la totalidad del sector ganadero venezolano. Entre las especies incluidas destacan búfalos, vacas, toros, ovejas, cabras y chivos. Así lo informó la Asamblea Nacional en una nota de prensa.

Por otra parte, el diputado indicó que el despliegue responde a las directrices emitidas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con el propósito de alcanzar un texto legal representativo.

Hasta la fecha, el recorrido parlamentario suma asambleas en Apure, Guárico, Barinas, Bolívar, Táchira, Mérida, Zulia y Lara, además de una jornada reciente en San Felipe, estado Yaracuy.

«Buscamos que esta ley se construya en colectivo con la participación de todos los campesinos, asociaciones y federaciones, pequeños, medianos y grandes productores, para que sea una ley útil, real y que impulse definitivamente la economía nacional», concluyó el parlamentario.