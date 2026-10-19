Héctor Rodríguez destaca participación ciudadana en la Consulta Nacional

El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, destacó la participación ciudadana en la Consulta Popular Nacional del domingo durante su visita al circuito comunal Sarria 1 Sola a Golpe de Timón, ubicado en la parroquia El Recreo.

Durante el encuentro, Rodríguez señaló que la democracia es un proceso en construcción que requiere transformar las condiciones materiales de vida para facilitar la participación ciudadana.



Sin embargo, reconoció que factores como el tiempo, la jornada laboral, las cargas familiares y la provisión de servicios básicos influyen directamente en la capacidad de las comunidades para asistir a las asambleas, refiere una nota de prensa.



Rodríguez, indicó que este modelo de participación avanza contracorriente frente a poderes fácticos y esquemas culturales e ideológicos que promueven el individualismo, al tiempo que reafirmó que el socialismo bolivariano reconoce el esfuerzo individual como un valor fundamental dentro de la acción colectiva.

Por otra parte, advirtió que la consolidación del poder popular enfrenta serios obstáculos pragmáticos e ideológicos. Explicó que la falta de garantías operativas en el día a día, como el tiempo disponible o la estabilidad económica, genera frustración en los vecinos y afecta directamente su disposición a integrarse en las decisiones comunitarias.

Rodríguez, enfatizó que la propuesta del socialismo bolivariano no niega el esfuerzo individual, sino que lo reconoce como un valor indispensable que cobra verdadero sentido al articularse en función del bienestar colectivo.

Durante la Consulta Popular Nacional se activaron 11.495 centros electorales, 12.769 mesas electorales, 5.418 circuitos comunales y más de 48.000 consejos comunales, «para una participación masiva de millones de hombres y mujeres, mucha juventud que hoy votaron para elegir sus proyectos, para enviarle un mensaje al mundo de que Venezuela, en unidad, defiende su democracia», informó el Ministro para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado.