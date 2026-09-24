Héctor Rodríguez llama a seguir unidos y fortalecer la organización

El secretario de Movimientos Sociales, Poder Popular y Gran Polo Patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Héctor Rodríguez, llamó este jueves a seguir unidos, a fortalecer la organización y a elevar la conciencia colectiva.

Durante un encuentro nacional con líderes sociales y representantes de la referida instancia del partido, celebrado en Caracas, Rodríguez resaltó que esto es necesario para afrontar efectivamente la coyuntura histórica que vive el país tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro, en enero pasado, y los terremotos del pasado 24 de junio.

Afirmó que el chavismo cuenta con una fuerza organizada en todo el país que no la tiene ninguna otra organización con fines políticos. También añadió que debe servir de guía para «liderar esta nueva etapa de la historia de Venezuela».

«Ser la principal fuerza orgánica y la principal fuerza sociocultural nos da una inmensa responsabilidad (…) Necesitamos un liderazgo para tejer consensos», enfatizó.

Además, indicó que el liderazgo social del chavismo es el que «realmente da la cara todos los días en las comunidades» con el objetivo de atender los problemas de la vida diaria.

Rodríguez también instó al liderazgo social a cuidar la diversidad que caracteriza al chavismo, así como a reconocer «a todos los afluentes» y respetarlos. Igualmente, pidió impulsar el crecimiento del chavismo enfocado en las comunidades, movimientos y organizaciones sociales.

En el encuentro se realizaron diversas ponencias y mesas de trabajo vinculadas a la organización social, formación, comunicación y movilización, entre otras aristas.