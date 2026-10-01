Héctor Rodríguez pide organización y diálogo al sector de profesionales y técnicos del Psuv

El secretario de Movimientos Sociales, Poder Popular y Gran Polo Patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Héctor Rodríguez, pidió a los movimientos de profesionales y técnicos organización, diálogo con la sociedad y orden en la militancia, refiere una nota de prensa.

Así lo instruyó durante la Plenaria Nacional de los Consejos de Profesionales y Técnicos que se llevó a cabo este jueves y que contó con la participación de delegados provenientes de 21 estados del país.

Rodríguez enfatizó la necesidad de poner en marcha una política de cuadros efectiva para dar cumplimiento a las tareas estratégicas del país. «Es necesario poder dialogar con la sociedad y ordenar nuestra militancia para ordenar una política de cuadro y poder cumplir con las tareas», señaló durante su intervención.

Asimismo, hizo un llamado a los profesionales a aportar sus ideas y conocimientos desde el ámbito académico para impulsar la nueva etapa de reconstrucción y renacimiento de Venezuela, instruida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacando que el país ha enfrentado momentos complejos tras haber sido triplemente golpeado por el doblete sísmico, el bombardeo del 3 de enero y los años de sanciones económicas a los que ha estado sometido el país.

En su discurso, exaltó el valor del talento humano que forma parte de las bases del proyecto político: «Lo más valioso en este país son las fuerzas chavistas; los mejores biólogos, matemáticos, ingenieros, abogados los tenemos aquí y los tenemos que apoyar», dijo.

Finalmente, el dirigente instó a los presentes a mantener encendido el compromiso histórico y ético con la nación. «Tiene que movernos la historia, una historia de grandeza, la dignidad, la patria, la vida y la humanidad; y estoy seguro de que esto es lo que nos mueve a la mayoría de los hombres y mujeres», concluyó.