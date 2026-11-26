El excampeón venezolano de boxeo Jorge Linares quedó libre luego de permanecer detenido durante más de diez días por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), según difundió el propio deportista este jueves.

«De vuelta a casa!! Gracias a Dios, a mi esposa y a todos mis familiares, amigos y fans por sus oraciones y apoyo!! No hay mejor regalo que regresar a casa en Thanksgiving! (Día de Acción de Gracias) Infinitamente agradecido», escribió Linares -en sus historias de Instagram- al compartir una imagen con su pareja.

Horas antes, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, en inglés), Gilberto Mendoza, había reportado la liberación del venezolano, quien el 15 de noviembre denunció -en X- que ICE lo había detenido en El Paso, estado de Texas, ciudad fronteriza con México.

«Excelentes noticias. Nuestro amigo y excampeón mundial AMB Jorge Linares ya está de vuelta con su familia! Gracias a todos por su apoyo, y un agradecimiento especial al abogado Richard Wilner y a su equipo. ¡Bienvenido, campeón!», publicó Mendoza -en X-.

El venezolano, quien se retiró del boxeo profesional en 2023, tiene «autorización» para vivir en EEUU. y ha «cooperado completamente» con las autoridades migratorias, según expuso días antes la firma de abogados Wilner O’ Reilly, encargada de su defensa, en un comunicado compartido con EFE.

Los defensores no entregaron más detalles sobre el estatus migratorio o la situación de la detención de Linares «por respeto a la privacidad y al proceso legal», mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no detalló el caso.

Linares, originario de Barinitas, en el noroeste de Venezuela, es considerado uno de los boxeadores más exitosos de su generación y obtuvo los títulos de campeón mundial en los pesos pluma, súperpluma y ligero. EFE