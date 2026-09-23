Infante: En la ONU se escuchará la voz de la dignidad y el coraje

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, afirmó que en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se escuchará la voz de la dignidad y el coraje del pueblo venezolano, al celebrar este miércoles la masiva movilización ciudadana realizada en respaldo a la participación de la presidenta Delcy Rodríguez en el foro multilateral.

Infante catalogó la representación de la presidenta Delcy Rodríguez como el fiel reflejo del sentir patriótico, en el marco de una movilización pública realizada para acompañar el desempeño de la delegación gubernamental en el foro global.

“Hoy, en unas horas, se escuchará la voz de Venezuela ahí en Naciones Unidas, la voz de Venezuela en el mundo, y será la voz de Delcy Rodríguez, nuestra presidenta, la voz de la dignidad, la voz del coraje, de la valentía de todo nuestro Pueblo”- puntualizó.

Asimismo, el diputado enfatizó que la actuación del Ejecutivo en el extranjero responde estrictamente a los postulados del texto constitucional: «Esa voz expresa la unidad de todo un país, de toda una nación. Por un lado, el pueblo respaldando la paz, el encuentro, el trabajo, la recuperación económica, el diálogo permanente. Por otro lado, el Poder Ejecutivo asumiendo lo que de acuerdo a la Constitución es su competencia, que son las relaciones internacionales».