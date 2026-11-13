Inicia cuarta ronda de diálogo político entre Gobierno y representantes de la oposición

El proceso de conversaciones y negociaciones políticas en el país avanza hacia una nueva etapa clave. Este viernes se lleva a cabo el cuarto ciclo de diálogos entre representantes del gobierno y sectores de la oposición, incluyendo representantes de la Asamblea de 2015.

Las conversaciones están encabezadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y Dinorah Figuera por la oposición y quien formó parte de la Asamblea de 2015.



En las rondas anteriores se han logrado avances significativos en materia institucional, tales como los pasos orientados a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la revisión de marcos legales clave.

Este cuarto ciclo se espera profundizar en la agenda electoral —incluyendo la discusión en torno al Consejo Nacional Electoral (CNE)—, así como dar seguimiento a temas sociales, económicos y a la revisión de medidas restrictivas o liberaciones ajustadas al debido proceso.

Un largo trayecto

Cabe recordar que el proceso de conversaciones se inició el pasado 6 de agosto. En esa oportunidad, el coordinador del diálogo por el Gobierno nacional y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó sobre el comienzo formal del proceso de diálogo con la delegación de la Asamblea Nacional de 2015.

Ambas partes acordaron durante la reunión la metodología, los ciclos de trabajo y ratificaron la agenda de temas que abordarán.

En esa oportunidad, la plenaria se instaló en el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar, en La Carlota. La delegación del Gobierno nacional fue integrada por el presidente de la Asamblea Nacional junto a Ana María San Juan, ministra de Educación Universitaria; y los diputados Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvett y Pedro Infante.

Por los exdiputados opositores participaron Dinorah Figuera, Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza.

Tras declararse en sesión permanente, el 12 de agosto culminó el primer ciclo de conversaciones; se instalaron dos mesas técnicas enfocadas en la atención de la emergencia por el doble terremoto del pasado 24 de junio y en el fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral, según el comunicado difundido.

Igualmente, las partes acordaron promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra.

Asimismo, se detalló la realización de cinco sesiones de trabajo con las referidas mesas técnicas y cinco plenarias entre ambas delegaciones.

Se acordó activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TS).

Segundo ciclo

Posteriormente, el 18 de septiembre, la mesa de diálogo conforma una comisión paritaria para garantizar cumplimiento de los acuerdos.

El 25 de ese mismo mes culmina el segundo ciclo, que estuvo compuesto de 7 sesiones de trabajo, 2 plenarias y 5 mesas técnicas, según el comunicado difundido.

Según el comunicado difundido, se acordó acompañar el levantamiento de medidas administrativas contra portales de medios y revisar instrumentos legales relacionados con la libertad de expresión.

Igualmente, se acordó conformar el Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados al TSJ, entre otros puntos.

Tercer ciclo

El 13 de noviembre, las delegaciones del Gobierno Nacional de Venezuela y de la Asamblea Nacional de 2015 concluyeron este miércoles en Caracas el tercer ciclo de negociaciones de la mesa de diálogo político, logrando acuerdos enfocados en el acceso a las garantías políticas, la revisión del marco legal sobre inhabilitaciones y el avance hacia la renovación de las autoridades del Poder Judicial.